Враг у ворот. Генерал сравнил авиацию России и стран НАТО

Свыше тысячи раз у границ России были зафиксированы полеты иностранных самолетов-разведчиков в 2020 году. Это на 40% больше, чем в 2019 году, рассказал начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан газете «Красная звезда».

Генерал-полковник авиации Николай Антошкин в эфире НСН объяснил, с чем связана такая активность.

«В последнее время они активизировали учения. Любые такие мероприятия - это давление на Россию. Этого делать не надо, у нас есть, чем ответить. У нас есть и люди, и техника, и оружие, и руководство. В случае чего у нас примут меры. У нас для этого все подготовлено. Дубинкой машут. Все время нарушают, в Черное море заходят», - сказал Антошкин.

Он назвал наименее защищенные рубежи страны. «Север сейчас менее прикрыт. Раньше там больше прикрытие было», - подчеркнул генерал.