Враг у ворот. Генерал сравнил авиацию России и стран НАТО
Генерал-полковник авиации назвал в эфире НСН наименее защищенные участки российской границы.
Свыше тысячи раз у границ России были зафиксированы полеты иностранных самолетов-разведчиков в 2020 году. Это на 40% больше, чем в 2019 году, рассказал начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан газете «Красная звезда».
Генерал-полковник авиации Николай Антошкин в эфире НСН объяснил, с чем связана такая активность.
«В последнее время они активизировали учения. Любые такие мероприятия - это давление на Россию. Этого делать не надо, у нас есть, чем ответить. У нас есть и люди, и техника, и оружие, и руководство. В случае чего у нас примут меры. У нас для этого все подготовлено. Дубинкой машут. Все время нарушают, в Черное море заходят», - сказал Антошкин.
Он назвал наименее защищенные рубежи страны. «Север сейчас менее прикрыт. Раньше там больше прикрытие было», - подчеркнул генерал.
По его мнению, превосходство в воздухе зависит от количества боевых единиц, но козырем России в противостоянии с НАТО должно стать качество.
«Все зависит от количества. У нас такого количества нет, как у НАТО. Мы не можем столько содержать. Поэтому нам нужна качественная авиация, качественная подготовка личного состава. Качество наших самолетов очень хорошее по многим параметрам. И по тактико-техническим характеристикам, вооружениям, радиоэлектронике. Мы превосходим и по ракетам. Где-то превосходим, где-то наравне, где-то чуть отстаем», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в августе интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30%. Кроме того, по его словам, НАТО регулярно совершает полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России.
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