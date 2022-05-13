«Русофобский авангард»: В Польше призвали уничтожить «русский мир»

РАК, СИРОП И АВАНГАРД

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже не раз делал русофобские заявления, но на этот раз, похоже, переплюнул самого себя.

«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая (…) представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию!», — написал Моравецкий в колонке для Telegraph.

Несколько дней назад он признавался, что Польша находится в антироссийском авангарде и первой совершает действия, которые потом повторяют в Европе.

В МИД РФ согласились с Моравецким в плане сомнительного «лидерства» его страны.

«Польские власти перешли все мыслимые границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев. LIVE», комментируя инцидент с российским послом в Польше 9 мая.

В День Победы посол РФ в Польше Сергей Андреев собирался возложить венок на кладбище советских воинов. Однако его окружили агрессивно настроенные поляки и украинцы и под крики негодования облили красной жидкостью. Как оказалось, это был сироп. При этом посол проявил удивительное хладнокровие и красиво ответил на провокации.

«На вас кровь украинцев. Её символизирует эта краска. Как вы себя при этом чувствуете?», - сказал Андрееву один из польских журналистов.

Посол ответил лаконично: «На мне сироп».

Ошарашенный таким ответом репортер настаивал на своем: «Да, но он же символизирует кровь…».

«Он символизирует инсценировку. Такую же инсценировку, как в Буче», - спокойно ответил посол.

При этом власти Польши так и не извинились перед дипломатом, намекнув, что русские «сами виноваты».

«Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление – единичное. А все остальные польские официальные лица – министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши – выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация», – рассказал Андреев РИА Новости.