«Русофобский авангард»: В Польше призвали уничтожить «русский мир»
Премьер Польши назвал Русский мир «раковой опухолью», вице-премьер призвал отменить Чехова и Пушкина, а министр спорта – избавить мир от российских спортсменов.
Польша уверенно удерживает лидерство в авангарде русофобских государств, пытаясь опередить страны Балтии и США.
На этот раз премьер Польши Матеуш Моравецкий высказал желание уничтожить «русский мир», назвав его «раковой опухолью».
Ранее поляки уже пытались втянуть в конфликт России с Украиной НАТО, указывали на необходимость «исчезновения» русской культуры и спорта, и именно в этой стране 9 мая российского посла облили красным сиропом.
РАК, СИРОП И АВАНГАРД
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже не раз делал русофобские заявления, но на этот раз, похоже, переплюнул самого себя.
«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая (…) представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию!», — написал Моравецкий в колонке для Telegraph.
Несколько дней назад он признавался, что Польша находится в антироссийском авангарде и первой совершает действия, которые потом повторяют в Европе.
В МИД РФ согласились с Моравецким в плане сомнительного «лидерства» его страны.
«Польские власти перешли все мыслимые границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Соловьев. LIVE», комментируя инцидент с российским послом в Польше 9 мая.
В День Победы посол РФ в Польше Сергей Андреев собирался возложить венок на кладбище советских воинов. Однако его окружили агрессивно настроенные поляки и украинцы и под крики негодования облили красной жидкостью. Как оказалось, это был сироп. При этом посол проявил удивительное хладнокровие и красиво ответил на провокации.
«На вас кровь украинцев. Её символизирует эта краска. Как вы себя при этом чувствуете?», - сказал Андрееву один из польских журналистов.
Посол ответил лаконично: «На мне сироп».
Ошарашенный таким ответом репортер настаивал на своем: «Да, но он же символизирует кровь…».
«Он символизирует инсценировку. Такую же инсценировку, как в Буче», - спокойно ответил посол.
При этом власти Польши так и не извинились перед дипломатом, намекнув, что русские «сами виноваты».
«Что касается извинений, нет, извинений не последовало. Но сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши, но даже это сожаление – единичное. А все остальные польские официальные лица – министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши – выдавали такое суждение, что "русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они все равно пошли на кладбище". Вот такая ситуация», – рассказал Андреев РИА Новости.
«НЕЧЕГО НАС СМОТРЕТЬ»
Не менее громкое заявление прозвучало из уст вице-премьера Польши Петра Глиньского 4 апреля.
«В настоящий момент не лучшее время для российского балета, не подходящий сезон для Чехова и Пушкина, не говоря уже об ансамбле Александрова. Исчезновение российской культуры из общественного пространства сейчас было бы правильным», - сказал Глинский.
Актер Сергей Безруков сказал тогда, что главное – «не идти на поводу у подобной дикости и абсурда, а уметь отделять искусство от политики». При этом он отметил, что никакие высказывания чиновников не заставят его убрать из репертуара классику.
«Шекспир как соседствовал на нашей афише с Чеховым и Островским, так в этой чудесной компании и останется», - подчеркнул актер.
Со своей стороны, режиссер Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал безумием «культуру отмены» российского искусства, которая сейчас набирает обороты в странах Запада.
«Я отношусь к этому резко отрицательно, это просто сумасшествие! (…) такое отношение к искусству России – это просто глупость! Возможно, это надолго. Всякое сумасшествие проходит не сразу. Это болезнь, которая, к сожалению, длится иногда годами. Это пройдет обязательно, но нельзя сказать, что это произойдет быстро», - предположил Сокуров.
А вот музыкант Сергей Шнуров в недавнем интервью писателю Татьяне Толстой высказал мнение, что запреты пойдут на пользу российскому искусству.
«Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать. Нечего нас смотреть! Закрываться надо, говорить: "Ребята, это не для вас. Эти фильмы, которые мы снимаем, все то, что мы пишем… Перевести хотите? Нет, нельзя! Это все вредно!". Это как запрещенные вещества! Никто их не рекламирует, а сколько людей торчит», - сказал лидер группы «Ленинград».
«УДАЧИ ВАМ, МЕРЗКИЕ ТВАРИ»
По удивительному стечению обстоятельств именно Польша стала главным инициатором изоляции российского футбола.
Сборная России должна была сыграть в Москве с Польшей «стыковой матч» за право попадания на Чемпионат мира. Однако 22 февраля после признания Россией ДНР и ЛНР министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил перенести матч с Россией на нейтральное поле.
26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что его команда не будет играть с Россией. Вскоре российские футбольные клубы и сборные отстранили от всех турниров УЕФА. Было объявлено, что Польша без игры выиграла у России.
В итоге, «убрав» Россию, полякам удалось пробиться на ЧМ-2022. Это вызвало негодование российских болельщиков и экспертов, назвавших такую ситуацию несправедливой.
«Удачи» вам, вы мерзкие твари», - сказал тогда ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов в финале передачи «Есть тема», выразив таким грубоватым образом общее мнение.
Однако на этом история не закончилась. 4 апреля все тот же министр Бортничук заявил, что россиян необходимо исключить из Международного олимпийского комитета (МОК), а также из всех международных спортивных федераций. Правда, к его мнению, здравомыслящие спортивные чиновники пока не прислушались.
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