Захарова потребовала запустить трибунал ООН против США из-за невыдачи виз
Россия направила требование генсеку ООН Антониу Гутеррешу запустить арбитражный трибунал против США после задержки выдачи виз россиянам, а также после захвата дипломатической собственности России в США. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», - цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Захаровой, Вашингтон не пускает российских дипломатов к собственности России в США, при этом ранее в США предлагали продать помещения. Дипломат напомнила, что здания были взломаны и захвачены, несмотря на их дипломатический статус.
Ранее в ходе брифинга Захарова заявила, что Украина может готовиться к силовому разрешению конфликта в Донбассе.
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