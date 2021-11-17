Консультации России и США по визовым вопросам в Вене завершены

Консультации России и США по визовым вопросам в Вене закончились, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Встреча была организована на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.

Делегацию из Москвы возглавляет директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел Александр Дарчиев. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что в ходе консультаций предполагается обсудить весь комплекс вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, а также «другие раздражители в двусторонних отношениях».

С середины мая нынешнего года посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Американская сторона объяснила это решением властей РФ о запрете найма местного и иностранного персонала. Приостановлено также предоставление дипломатами США услуг в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке.

Москва потребовала от Вашингтона не принимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые США ввели в апреле.

