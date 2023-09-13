Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

Отмечается, что всего у Лаврова запланировано около 20 двусторонних встреч. По словам Захаровой, график мероприятий главы внешнеполитического ведомства постоянно дополняется.

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН, мероприятия в рамках недели высокого уровня сессии пройдут 19-26 сентября.

Ранее глава МИД РФ принял участие в саммите Группы двадцати в Индии, напоминает телеканал «360». Лавров назвал встречу переломной и указал, что G20 проходит через процесс внутренних реформ, пишет Ura.ru.

