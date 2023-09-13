Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках недели высокого уровня на Генассамблее организации в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что всего у Лаврова запланировано около 20 двусторонних встреч. По словам Захаровой, график мероприятий главы внешнеполитического ведомства постоянно дополняется.
Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН, мероприятия в рамках недели высокого уровня сессии пройдут 19-26 сентября.
Ранее глава МИД РФ принял участие в саммите Группы двадцати в Индии, напоминает телеканал «360». Лавров назвал встречу переломной и указал, что G20 проходит через процесс внутренних реформ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru