МИД Таджикистана направил ноту российскому послу

«Посол РФ в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была времена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», - подтвердил он журналистам.



В министерстве иностранных дел республики заявили о вручении российскому дипломату ноты, связанной с ситуацией с правами граждан Таджикистана в России. Подробности содержания ноты не раскрываются.



Ранее МИД Таджикистана рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Причины такой рекомендации также не уточнялись.



Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало. Обстоятельства, которые привели к дипломатической ноте в адрес Москвы, остаются на данный момент неизвестными.

Ранее министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, , отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



