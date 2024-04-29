МИД Таджикистана направил ноту российскому послу
МИД Таджикистана вручил ноту послу России Семену Григорьеву. Об этом заявил сотрудник департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства.
«Посол РФ в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была времена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», - подтвердил он журналистам.
В министерстве иностранных дел республики заявили о вручении российскому дипломату ноты, связанной с ситуацией с правами граждан Таджикистана в России. Подробности содержания ноты не раскрываются.
Ранее МИД Таджикистана рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Причины такой рекомендации также не уточнялись.
Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало. Обстоятельства, которые привели к дипломатической ноте в адрес Москвы, остаются на данный момент неизвестными.
Ранее министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, , отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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