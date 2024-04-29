МИД Таджикистана направил ноту российскому послу

МИД Таджикистана вручил ноту послу России Семену Григорьеву. Об этом заявил сотрудник департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства.

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«Посол РФ в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была времена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», - подтвердил он журналистам.

В министерстве иностранных дел республики заявили о вручении российскому дипломату ноты, связанной с ситуацией с правами граждан Таджикистана в России. Подробности содержания ноты не раскрываются.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Причины такой рекомендации также не уточнялись.

Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало. Обстоятельства, которые привели к дипломатической ноте в адрес Москвы, остаются на данный момент неизвестными.

Ранее министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России, , отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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