Лавров: Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам
Москва передала Вашингтону информацию о нарушении украинскими войсками моратория на атаки по энергообъектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, данные были направлены помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу и главе Госдепа Марко Рубио.
«Также мы направили информацию нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней», - заключил российский министр.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона нанесла два удара по энергообъектам в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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