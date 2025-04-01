Лавров: Россия передала США данные об атаках ВСУ по энергообъектам

Москва передала Вашингтону информацию о нарушении украинскими войсками моратория на атаки по энергообъектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, данные были направлены помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу и главе Госдепа Марко Рубио.

«Также мы направили информацию нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней», - заключил российский министр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона нанесла два удара по энергообъектам в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СШАМИД РФУкраинаСергей Лавров

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