В Севастополе похоронили погибшего при ударах ВСУ педагога детсада

В Севастополе прошли похороны Людмилы Хариной, педагога детского сада № 93, которая погибла 23 июня на пляже в Учкуевке в результате обстрела города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор сообщил, что в момент нападения Харина отдыхала на пляже с семьей: мужем, сыном и дочерью. В результате удара она погибла на месте, муж и сын были доставлены в Москву с тяжелыми ранениями. Дочь получила легкие повреждения и осталась в городе. Предшествующим днем отец с сыном вернулись обратно в Севастополь.

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Церемония прощания прошла во Владимирском соборе города и была доступна для всех желающих посетить.

В ходе удара украинских сил по северной части Севастополя 23 июня одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО отклонилась от запланированной траектории полета и взорвалась. Осколки снаряда и взрывные элементы также попали на городские пляжи. В результате инцидента погибли четыре человека, еще более 150 получили ранения, передает «Радиоточка ННС».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСевастополь

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