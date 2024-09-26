Лавров: Россия отвергла резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР

Он добавил, что Москва однозначно отметила отсутствие на Генконференции консенсуса, заявив о недопустимости западного проекта резолюции.

Сегодня, по словам Лаврова, Пхеньян и Москва не в первый раз противостоят общему врагу, который хочет разрушить взаимоотношения двух стран. Он пообещал и впредь укреплять сотрудничество и дружбу с КНДР.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон вместе с союзниками активно разворачивает элементы военно-стратегической инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

