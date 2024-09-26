Лавров обвинил США в наращивании военной инфраструктуры в АТР

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон вместе с союзниками активно разворачивает элементы военно-стратегической инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, США при поддержке своих партнеров используют в регионе системы, связанные с носителями ядерного оружия, а также проводят совместные действия с Южной Кореей и Японией.

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Министр охарактеризовал эти действия как провокационные и дестабилизирующие меры в рамках «расширенного ядерного сдерживания».

Лавров подчеркнул, что такие действия США и их союзников угрожают стабильности в регионе и создают новые риски для международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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