СМИ: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер намерены в январе посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча может состояться в скором времени. Однако планы не согласованы окончательно, сроки визита могут скорректировать из-за событий в Иране.

Как отмечает СМИ, на переговорах будут затронуты гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Киеву для обеспечения соблюдения мирного соглашения. Также планируется обсудить восстановление Украины.

Ранее СМИ сообщили, что в начале января в Париже Уиткофф и Кушнер передали спецпредставителю российского лидера Кириллу Дмитриеву согласованную с Киевом версию плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».

