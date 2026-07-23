КСИР заявил о минировании южной части Ормузского пролива

По его словам, в настоящее время невозможно там пройти. Мохебби обратился к судоходным компаниям и призвал их не пользоваться этим маршрутом. «Не поддавайтесь на обман Америки, убивающей детей», - следует из его заявления.

США ответили, что морской коридор остается открытым для судоходства и Иран не контролирует Ормузский пролив.

Ранее два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

