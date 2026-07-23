КСИР заявил о минировании южной части Ормузского пролива
Южная часть Ормузского пролива была заминирована, сообщает IRNA со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции генерала Хоссейна Мохебби.
По его словам, в настоящее время невозможно там пройти. Мохебби обратился к судоходным компаниям и призвал их не пользоваться этим маршрутом. «Не поддавайтесь на обман Америки, убивающей детей», - следует из его заявления.
США ответили, что морской коридор остается открытым для судоходства и Иран не контролирует Ормузский пролив.
Ранее два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана
- Журналист Карлсон: Американцев арестовывают по возвращении из России
- КСИР заявил о минировании южной части Ормузского пролива
- Лавров: Россия не собирается нападать на Европу
- Стало известно о новой семейной выплате до 200 тысяч рублей
- Дефицит топлива разогнал инфляцию в регионах РФ
- СМИ: Атаки БПЛА за неделю затронули пять складов Wildberries
- В Израиле охранять тюрьму с боевиками «Хамаса» будут крокодилы
- Евросоюз планирует ввести общеевропейский запрет на соцсети для детей
- Wildberries: Обсуждается возможность введения налоговых каникул для пострадавших продавцов