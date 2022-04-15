Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине продолжается, сообщает ТАСС.

Путин заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану

По его словам, первостепенной задачей российских военных является уничтожение националистических батальонов.

«Задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в рамках спецоперации российские войска поразили 221 военный объект Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыУкраинаВооруженные Силы РФДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры