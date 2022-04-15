Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине

По его словам, первостепенной задачей российских военных является уничтожение националистических батальонов.

«Задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в рамках спецоперации российские войска поразили 221 военный объект Украины, сообщает RT.