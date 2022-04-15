Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине продолжается, сообщает ТАСС.
По его словам, первостепенной задачей российских военных является уничтожение националистических батальонов.
«Задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в рамках спецоперации российские войска поразили 221 военный объект Украины, сообщает RT.
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