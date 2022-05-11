Лавров: Россия не хочет войны в Европе

Россия не хочет войны в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

При этом, по словам главы российского МИД, Запад постоянно заявляет о стремлении «нанести поражение» Москве.