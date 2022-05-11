Лавров: Россия не хочет войны в Европе

Россия не хочет войны в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

При этом, по словам главы российского МИД, Запад постоянно заявляет о стремлении «нанести поражение» Москве.

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11 мая Сергей Лавров прибыл в Маскат, столицу Омана. Там политик заявил, что ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США пытаются наладить отношения со странами Персидского залива, чтобы добиться от них поддержки антироссийских санкций, но второе вряд ли случится.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВойнаЕвропаМИД РФСергей Лавров
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