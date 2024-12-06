Лавров: Россия не хочет войны с США

По его словам, такая война может иметь ядерный характер, а для Москвы главное — избежать ее. Дипломат напомнил, что в ходе переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года они подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей.

Также Лавров указал, что Россия и США официально не воюют. Происходящее на Украине является гибридной войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

