Лавров: Россия не хочет войны с США
Россиян не думает о войне с США и не хочет ее ни с кем, сообщил журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, такая война может иметь ядерный характер, а для Москвы главное — избежать ее. Дипломат напомнил, что в ходе переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года они подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей.
Также Лавров указал, что Россия и США официально не воюют. Происходящее на Украине является гибридной войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru