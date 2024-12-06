Лавров: Россия надеется, что сигнал США по «Орешнику» был воспринят всерьез

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:РакетаСергей ЛавровМИД РоссииСША

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