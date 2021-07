Лавров: Россия не хочет ни с кем ссориться

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что наша страна не желает ни с кем ссориться, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров. Об этом сообщают РИА Новости. Глава МИД Лавров считает, что любые односторонние уступки со стороны России Запад воспринимает как слабость, такой негативный опыт у нас есть.

Ранее российский уличный художник Миша Мост попытался определить посыл и авторов матерного граффити с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Лондоне появилось граффити с Лавровым и надписью «Who are you to f*cking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?»). Именно этой фразой в 2008 году глава МИД РФ ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду.