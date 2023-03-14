Лавров: Россия не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока

Как отметил глава МИД на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов, Россия в период гибридной войны не заставляет другие государства занимать какую-либо позицию.

«Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд ... выполнять их приказы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр указал, что западная цивилизация «одержима своим величием» и сражается за то, чтобы сохранить или попытаться удержать «ускользающее от нее господство» на международной арене.

