Лавров: Россия не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока
Россия ни к кому не относится свысока и не «дружит против кого-то», в отличие от западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов, Россия в период гибридной войны не заставляет другие государства занимать какую-либо позицию.
«Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд ... выполнять их приказы», — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр указал, что западная цивилизация «одержима своим величием» и сражается за то, чтобы сохранить или попытаться удержать «ускользающее от нее господство» на международной арене.
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