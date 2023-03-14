Лавров: Россия не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока

Россия ни к кому не относится свысока и не «дружит против кого-то», в отличие от западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Путин приветствовал участников конгресса Международного движения русофилов

Как отметил глава МИД на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов, Россия в период гибридной войны не заставляет другие государства занимать какую-либо позицию.

«Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд ... выполнять их приказы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр указал, что западная цивилизация «одержима своим величием» и сражается за то, чтобы сохранить или попытаться удержать «ускользающее от нее господство» на международной арене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФРоссияСергей Лавров
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