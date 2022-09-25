Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу

По его словам, Москва не отказывается от контактов, когда поступают соответствующие предложения. Дипломат считает, что «говорить всегда лучше, чем не говорить», однако «Россия не будет делать никаких первых шагов». «Обратятся – посмотрим», — отметил глава МИД России.

Лавров также заявил, что страны Запада устроили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на словах президента Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

