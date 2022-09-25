Лавров: Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу

Власти России в текущей ситуации не будут делать первых шагов навстречу диалогу с западными странами, заявил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, Москва не отказывается от контактов, когда поступают соответствующие предложения. Дипломат считает, что «говорить всегда лучше, чем не говорить», однако «Россия не будет делать никаких первых шагов». «Обратятся – посмотрим», — отметил глава МИД России.

Лавров также заявил, что страны Запада устроили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на словах президента Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЗападСергей Лавров
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