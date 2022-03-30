Лавров: Россия намерена наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям.
«По всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах», - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана.
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