Лавров: Россия намерена наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям

«По всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана.

