Лавров: Россия намерена наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям.

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«По всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана.

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ФОТО: РИА Новости/
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