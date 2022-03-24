Россия обсудила с Ираном признание карт «Мир» и подключение к российскому аналогу SWIFT

Москва и Тегеран обсуждают возможность признания российской платежной системы «Мир» и подключение банков к российскому аналогу системы международных расчетов SWIFT. Об этом в ходе поездки в Екатеринбург рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

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По его словам, стороны прикладывают много усилий в этом направлении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, но на это понадобится много времени.

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