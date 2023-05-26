Лавров: Россия может предоставить Сомали технику для борьбы с террористами

В пятницу руководитель российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с сомалийским коллегой Абширом Омаром Джамой.

«Мы вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбы с террористами и экстремистами, которые все еще сохраняются на территории этой страны», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Кроме того, РФ продолжит содействовать подготовке кадров для национальной полиции Сомали.

В свою очередь, Джама подчеркнул, что Москва помогает стране в сфере безопасности, поддерживает миссии Африканского Союза, а также помогает Сомали через гуманитарные организации.

