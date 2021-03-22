Лавров: Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ
Москва и Пекин смогут совместно сделать все необходимые шаги для скорейшего открытия границ между двумя странами и восстановления взаимных поездок, говорится на сайте МИД России со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова, который дал интервью китайским СМИ.
По его словам, это произойдет по мере нормализации эпидемиологической обстановки. По данным Лаврова, такая «тенденция уже налицо». «Постепенно смягчая, необходимо отменить действующие строгие карантинные ограничения», - сказал российский министр.
Он отметил, что у двух стран очень крупные туристические обмены, которые за последние годы значительно возросли.
Ранее Лавров сообщил, что российские власти взвешивают все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, а также изучают опыт Китая и подходы других стран к этому вопросу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru