Лавров: Россия изучает опыт других стран по введению паспортов вакцинации
Российские власти взвешивают все аспекты инициативы введения сертификатов вакцинации, а также изучают опыт Китая и подходы других стран к этому вопросу, говорится на сайте МИД России со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова, который дал интервью китайским СМИ.
По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о разработке «электронных паспортов здоровья» для международных поездок. «Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза», - отметил Лавров.
По его словам, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника.
Тем временем, проект сертификата вакцинации от коронавируса разработают в России. Документ будут выдавать гражданам, привитым отечественными вакцинами от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru