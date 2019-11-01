Лавров: Россия и Китай не создадут военный союз

1 ноября 201910:50

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на то, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне, о создании между странами военного союза речи не идет. Об этом пишет Ura.ru.

«Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

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При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения между странами еще никогда не находились на столь высоком уровне доверия во всех сферах: от политики до экономики.

Ранее НСН сообщала, что турецкий генерал в отставке написал книгу «Третья мировая война», в которой утверждает, что в случае нового глобального военного конфликта Россия и США объединяться против Китая и Индии.

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