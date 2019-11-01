Лавров: Россия и Китай не создадут военный союз

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на то, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне, о создании между странами военного союза речи не идет. Об этом пишет Ura.ru.

«Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».