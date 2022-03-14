Лавров: Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 марта заявил, что РФ и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров отметил, что Россия и Катар также заинтересованы в координации энергоносителей на рынке.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Европа и Германия не хотят признавать своих ошибок, поэтому обвиняют Россию в своих энергетических проблемах

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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