Президент Бразилии позвонил Путину насчёт «Спутника V»

Президент России Владимир Путин обсудил с своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Речь, в частности, шла о процессе регистрации в южно-американкой стране вакцины «Спутник V», ее поставках и производстве, информирует пресс-служба Кремля. Там уточнили, что телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Бразилии.

Путин и Болсонару выразили обоюдную настроенность и заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей в контексте российско-бразильского стратегического партнерства. Россия и Бразилия входят в группу сотрудничества стран БРИКС.

Ранее создатели препарата «Спутник V» уличили Вашингтон в стремлении отговорить Бразилию от приобретения российской вакцины. Однако в Бразилиа не подтвердили, что американские чиновники предпринимали такие попытки.

