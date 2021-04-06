Президент Бразилии позвонил Путину насчёт «Спутника V»
Президент России Владимир Путин обсудил с своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Речь, в частности, шла о процессе регистрации в южно-американкой стране вакцины «Спутник V», ее поставках и производстве, информирует пресс-служба Кремля. Там уточнили, что телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе Бразилии.
Путин и Болсонару выразили обоюдную настроенность и заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей в контексте российско-бразильского стратегического партнерства. Россия и Бразилия входят в группу сотрудничества стран БРИКС.
Ранее создатели препарата «Спутник V» уличили Вашингтон в стремлении отговорить Бразилию от приобретения российской вакцины. Однако в Бразилиа не подтвердили, что американские чиновники предпринимали такие попытки.
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