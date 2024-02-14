Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учетом реалий на земле
Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед депутатами Государственной Думы, передает ТАСС.
Он напомнил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и с учетом их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», - добавил министр.
Ранее, по данным СМИ, госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru