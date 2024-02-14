Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учетом реалий на земле

Он напомнил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и с учетом их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», - добавил министр.

Ранее, по данным СМИ, госдеп опроверг публикацию о переговорах с Россией по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

