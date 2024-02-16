Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после обстрела Белгорода Минпромторг призвал торговые сети вернуть в магазины газеты и журналы Турецкий Denizbank объяснил причину запросов вида на жительство у россиян В Хабаровске задержали налетчика, ограбившего банк на 13 миллионов рублей Малыш по имени Владимир-Путин зарегистрирован в ЗАГС Нижневартовска