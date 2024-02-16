Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Лимит «жестов доброй воли» Москвы исчерпан в контексте восстановления отношений России и Запада, и страны не ответили взаимностью на «добрые дела» РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

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«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (в интервью Такеру Карлсону, прим. ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», - сказал Лавров.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Запад усилил давление на Россию перед выборами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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