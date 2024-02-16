Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада
16 февраля 202411:46
Лимит «жестов доброй воли» Москвы исчерпан в контексте восстановления отношений России и Запада, и страны не ответили взаимностью на «добрые дела» РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.
«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (в интервью Такеру Карлсону, прим. ред.) напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», - сказал Лавров.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Запад усилил давление на Россию перед выборами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru