Лавров: Россию не устроит перемирие на Украине

По его словам, подобное решение направлено на то, чтобы позволить Киеву «накопить силы», а затем вновь попытаться нанести России стратегическое поражение.

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надёжные, юридически обязывающие договорённости, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта», - указал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенное Будапештом рождественское перемирие на Украине могло бы стать началом мирного процесса, сообщает RT.