Лавров: Россию не устроит перемирие на Украине

В разговорах, которые в настоящее время ведутся на Западе и на Украине, речь идет исключительно о перемирии. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД: Онлайн-конференция Лаврова с иностранными журналистами пройдет 26 декабря

По его словам, подобное решение направлено на то, чтобы позволить Киеву «накопить силы», а затем вновь попытаться нанести России стратегическое поражение.

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надёжные, юридически обязывающие договорённости, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта», - указал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенное Будапештом рождественское перемирие на Украине могло бы стать началом мирного процесса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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