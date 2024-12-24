МИД: Онлайн-конференция Лаврова с иностранными журналистами пройдет 26 декабря

Онлайн-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 26 декабря. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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По её словам, министр пообщается с иностранными и российскими журналистами.

«Будет горячо, потому что тем много. Как раз будут намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации», - добавила она.

Ранее Лавров заявил, что Россия «никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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