МИД: Онлайн-конференция Лаврова с иностранными журналистами пройдет 26 декабря
24 декабря 202417:24
Онлайн-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова пройдёт 26 декабря. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По её словам, министр пообщается с иностранными и российскими журналистами.
«Будет горячо, потому что тем много. Как раз будут намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации», - добавила она.
Ранее Лавров заявил, что Россия «никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru