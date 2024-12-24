МИД: Онлайн-конференция Лаврова с иностранными журналистами пройдет 26 декабря

По её словам, министр пообщается с иностранными и российскими журналистами.

«Будет горячо, потому что тем много. Как раз будут намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации», - добавила она.

Ранее Лавров заявил, что Россия «никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было», сообщает RT.