Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение
Москва нанесет ответ любыми средствами при попытке западных стран нанести России «стратегическое поражение» в ходе конфликта вокруг Украины, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, государства, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, в полной мере не осознают рисков, связанных с таким решением.
Дипломат не исключил, что основная мотивация таких стран — заполучить природные и человеческие ресурсы, чтобы «не оставлять это богатство русским».
Лавров отметил, что происходящее на Украине является гибридной войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru