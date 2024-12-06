Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение

Москва нанесет ответ любыми средствами при попытке западных стран нанести России «стратегическое поражение» в ходе конфликта вокруг Украины, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, государства, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, в полной мере не осознают рисков, связанных с таким решением.

Дипломат не исключил, что основная мотивация таких стран — заполучить природные и человеческие ресурсы, чтобы «не оставлять это богатство русским».

Лавров отметил, что происходящее на Украине является гибридной войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЗападУкраинаМИД РФСергей Лавров

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