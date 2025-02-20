Белый дом готов обсудить санкции после прекращения боевых действий на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Вашингтон рассматривает различные вопросы в переговорах с Москвой, однако главной темой остается прекращение боевых действий на Украине. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам Уолца, переговоры с российской стороной охватывают широкий круг тем, но, как подчеркнул президент Дональд Трамп, основным шагом в этих переговорах должно стать прекращение конфликта.