Белый дом готов обсудить санкции после прекращения боевых действий на Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Вашингтон рассматривает различные вопросы в переговорах с Москвой, однако главной темой остается прекращение боевых действий на Украине. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
По словам Уолца, переговоры с российской стороной охватывают широкий круг тем, но, как подчеркнул президент Дональд Трамп, основным шагом в этих переговорах должно стать прекращение конфликта.
Уолц добавил, что дальнейшие решения по двусторонним отношениям, включая санкции, будут зависеть от прогресса в урегулировании ситуации в Украине.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент отметил, что президент Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт, и что экономическая связь с Украиной может способствовать привлечению американской поддержки, передает «Радиоточка НСН».
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