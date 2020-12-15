Лавров рассказал о сотрудничестве с Сербией по вакцине от коронавируса

Специалисты из России и Сербии находятся в контакте по вопросам разработки и производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам главы российского дипломатического ведомства, государства подтвердили общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с COVID-19 и накопили неплохой опыт взаимодействия.

Ранее НСН писала, что власти Сербии рассматривают возможность совместного российско-сербского производства вакцины «Спутник V». Планировалось, что Белград получит 20 доз препарата для проведения исследований.

