Лавров рассказал о сотрудничестве с Сербией по вакцине от коронавируса
Специалисты из России и Сербии находятся в контакте по вопросам разработки и производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
По словам главы российского дипломатического ведомства, государства подтвердили общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с COVID-19 и накопили неплохой опыт взаимодействия.
Ранее НСН писала, что власти Сербии рассматривают возможность совместного российско-сербского производства вакцины «Спутник V». Планировалось, что Белград получит 20 доз препарата для проведения исследований.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Лавров рассказал о сотрудничестве с Сербией по вакцине от коронавируса
- Эксперт рассказал, как купить актуальный смартфон
- Сбербанк заявил о возможном росте кредитных ставок из-за цифрового рубля
- Врач предупредила о риске заражения COVID‑19 из‑за вейпов
- Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru