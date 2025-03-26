Лавров рассказал о диалоге по «Северным потокам»
Москва обсуждает восстановление газопроводов проекта Nord Stream, сообщил «Первому каналу» глава МИД России Сергей Лавров.
«Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки», — указал глава внешнеполитического ведомства.
Министр назвал интересным такое развитие событий, при котором Вашингтон заставит Европейский союз не отказываться от российского газа.
Ранее стало известно, что спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru