СМИ: Спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Поездка носила неофициальный характер. Сделка предполагает, что США выступят посредниками при поставках российского газа. При этом трубопровод также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в ФРГ. Непосредственно американское правительство не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы.

Отмечается, что для реализации плана нужно снять санкции США с России, получить разрешение Москвы на возобновление поставок газа и согласие ФРГ на его транзит к любым европейским покупателям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

