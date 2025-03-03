СМИ: Спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»
Специальный посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз посетил Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода «Северный поток», сообщает Bild.
Поездка носила неофициальный характер. Сделка предполагает, что США выступят посредниками при поставках российского газа. При этом трубопровод также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в ФРГ. Непосредственно американское правительство не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы.
Отмечается, что для реализации плана нужно снять санкции США с России, получить разрешение Москвы на возобновление поставок газа и согласие ФРГ на его транзит к любым европейским покупателям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru