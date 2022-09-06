Лавров: Путин и Пашинян планируют встретиться на полях ВЭФ

Встреча российского президента Владимира Путин и премьера Армении Никола Пашиняна запланирована на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Глава МИД РФ встретился с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Российский министр заявил, что разговор с Мирзояном стал хорошей возможностью обсудить развитие двухсторонних отношений. Лавров заявил, что недавно Путин и Пашинян поговорили по телефону.

Ранее Путин назвал Армению стратегическим союзником России.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:Сергей ЛавровВосточный Экономический ФорумНикол ПашинянВладимир Путин
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