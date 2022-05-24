Лавров: Россия будет полагаться только на себя и на надежные страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и страны, доказавшие «свою надежность». Об этом он сообщил, отвечая на один из вопросов в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

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По мнению Лаврова, если Запад одумается и будет предлагать какие-либо формы сотрудничества, то Россия серьезно подумает и примет решение, соглашаться ли на такие предложения.

Он также подчеркнул, что для России необходимо прекращение любой зависимости от западных поставок для дальнейшего развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы страны.

Ранее глава МИД РФ заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая увеличится еще сильнее из-за западной позиции диктатора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападМИД РФЛавров
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