Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
2 июня 202315:16
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД стран БРИКС в Кейптауне. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед разговором дипломаты поприветствовали друг друга и пожали друг другу руки. Встреча началась без вступительных слов для прессы.
Ранее Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru