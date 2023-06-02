Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях совещания глав МИД стран БРИКС в Кейптауне. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС

Отмечается, что перед разговором дипломаты поприветствовали друг друга и пожали друг другу руки. Встреча началась без вступительных слов для прессы.

Ранее Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети МИД России
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