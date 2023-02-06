Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный раговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявив о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь, говорится в сообщении.

Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением

Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Президент США Джо Байден сообщил, что поручил оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий серьезного землетрясения в Турции.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурцияСергей Лавров
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