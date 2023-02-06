Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный раговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, заявив о готовности Москвы оказать помощь Анкаре в связи с землетрясением, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь, говорится в сообщении.
Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Президент США Джо Байден сообщил, что поручил оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий серьезного землетрясения в Турции.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.
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