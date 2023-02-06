Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президентам Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне разрушительного землетрясения, затронувшего территории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер направил зарубежным коллегам телеграммы, в которых выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями.
В послании к Асаду российский президент подчеркнул, что РФ разделяет боль тех, кто потерял своих близких, и выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», — говорится в телеграмме Эрдогану.
Путин также отметил, что Москва готова оказать Дамаску и Анкаре необходимое содействие в ликвидации последствий землетрясения.
Стихийное бедствие произошло в ночь на понедельник. В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, подземные толчки были зарегистрированы и в Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 284 человека, 2383 пострадали, пишет РИА ФАН. Согласно информации Минздрава Сирии, в результате ЧП погибли 237 жителей страны, еще 639 были ранены, отмечает телеканал «360».
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