Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Боливии

В МИД России отметили, что Лавров подчеркнул недопустимость подрыва конституционных устоев суверенных государств, а также заверил власти Боливии в «полной и непоколебимой поддержке» с российской стороны.

Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил, что никто не сможет забрать у страны демократию.

