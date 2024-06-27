Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Боливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовал по телефону со своим коллегой из Боливии Селиндой Соса Лундой. Лавров выступил с осуждением попытки военного государственного переворота в стране и обсудил со своим собеседником достигнутые ранее договоренности. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.

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В МИД России отметили, что Лавров подчеркнул недопустимость подрыва конституционных устоев суверенных государств, а также заверил власти Боливии в «полной и непоколебимой поддержке» с российской стороны.

Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил, что никто не сможет забрать у страны демократию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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