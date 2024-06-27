Президент Боливии выступил с обращением на фоне попытки госпереворота
Никто не сможет забрать у Боливии демократию, заявил в эфире Bolivia TV президент страны Луис Арсе.
Он выступил с обращением после попытки госпереворота, которую предприняли военные 26 июня. Глава государства вышел на балкон президентского дворца, чтобы обратиться к собравшимся в его поддержку гражданам, которые собрались на площади Мурильо в Ла-Пасе, откуда ушли пытавшиеся совершить госпереворот военные.
Бывший глава государства Эво Моралес заявил о предполагаемой попытке государственного переворота, который, по его словам, организовал генерал армии Хуан Хосе Суниги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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