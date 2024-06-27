Президент Боливии назвал происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота

Происходящее в Ла-Пасе является попыткой госпереворота, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Боливии Луиса Арсе.

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На площади Мурильо у правительственных зданий и парламента собрались военные и спецтехника. После этого на территорию президентского дворца въехал танк. Затем генерал Хуан Хосе Сунига встретился с главой государства. После переговоров он вместе с военнослужащими покинул здание правительства.

Бывший глава государства Эво Моралес заявил о предполагаемой попытке государственного переворота, который, по его словам, организовал генерал армии Хуан Хосе Суниги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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