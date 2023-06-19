Лавров: Противостояние с Западом дало возможность для работы с другими странами

До этого Лавров обвинил Запад во главе с Вашингтоном в стремлении расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ в контексте выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. С таким заявлением он выступил на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, отметил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он попросил ускорить процесс вхождения страны в БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

