Лавров: Противостояние с Западом дало возможность для работы с другими странами
У России появились новые возможности для взаимодействия с другими странами на фоне противостояния с Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По его словам, это позволит самостоятельно формировать повестку, а не встраиваться в «обслуживающие чужие интересы механизмы и схемы». Он отметил, что такая позиция стала важным шагом для формирования многополярного мирового порядка.
До этого Лавров обвинил Запад во главе с Вашингтоном в стремлении расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ в контексте выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. С таким заявлением он выступил на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, отметил президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он попросил ускорить процесс вхождения страны в БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru