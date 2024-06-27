Во Фрязино после пожара ищут пропавшего кота
Работники сгоревшего здания во Фрязино разыскивают кота, который проживал на первом этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бывших сотрудников.
По его словам, кот, который обычно жил на первом этаже и приветствовал работников, пропал после пожара. Он выразил обеспокоенность по поводу судьбы животного, подчеркнув, что оно не появлялось после инцидента, что вызывает беспокойство у всех.
24 июня в бывшем здании НИИ начался пожар, который охватил несколько этажей. В результате инцидента погибли шесть человек: двое выпали из окон, еще четверых нашли мертвыми в сгоревшем здании. Огонь удалось ликвидировать только через сутки. Внутри здания находились баллоны с газовоздушной смесью, что затруднило процесс тушения.
Вечером 25 июня в здании произошел второй пожар. Возгорание могло быть вызвано искрением в электросети, что привело к возгоранию горючих материалов, передает «Радиоточка НСН».
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