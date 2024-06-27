Во Фрязино после пожара ищут пропавшего кота

Работники сгоревшего здания во Фрязино разыскивают кота, который проживал на первом этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бывших сотрудников.

По его словам, кот, который обычно жил на первом этаже и приветствовал работников, пропал после пожара. Он выразил обеспокоенность по поводу судьбы животного, подчеркнув, что оно не появлялось после инцидента, что вызывает беспокойство у всех.