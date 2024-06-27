В Кремле анонсировали подготовку визита президента Палестины Аббаса в Россию
27 июня 202420:04
Готовится визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, о сроках визита будет объявлено позже.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в канцелярии президента Палестины сообщали, что Аббас планирует посетить Россию 18 августа и встретиться с Владимиром Путиным.
Песков косвенно подтвердил, что Владимир Путин встретится с Махмудом Аббасом для переговоров, но не прокомментировали появившуюся ранее в СМИ дату, отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru