Российский спутник «Ресурс-П» распался на околоземной орбите
Российский спутник «Ресурс П1» распался на более чем 100 фрагментов на низкой околоземной орбите 26 июня, сообщило космическое командование США (SPACECOM).
В американском ведомстве подчеркнули, что обломки не представляют угрозы.
Спутник «Ресурс П1», запущенный в июне 2013 года, был выведен из эксплуатации два года назад. Подробности инцидента российской стороной официально пока не предоставлялись.
Инциденты с разрушением спутников на орбите происходят регулярно. В августе прошлого года советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, разрушился на орбите после столкновения с космическим мусором, передает «Радиоточка НСН».
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