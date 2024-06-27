Российский спутник «Ресурс-П» распался на околоземной орбите

Спутник «Ресурс П1», запущенный в июне 2013 года, был выведен из эксплуатации два года назад. Подробности инцидента российской стороной официально пока не предоставлялись.

Инциденты с разрушением спутников на орбите происходят регулярно. В августе прошлого года советский спутник «Космос», давно выведенный из эксплуатации, разрушился на орбите после столкновения с космическим мусором, передает «Радиоточка НСН».

