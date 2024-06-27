Евросоюз пообещал помогать только проевропейской Украине

Евросоюз будет помогать лишь проевропейски настроенной Украине. Это следует из нового соглашения о безопасности, размещенного на портале президента Украины.

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При этом непонятно, как ЕС намерен фиксировать проевропейский вектор развития политики Киева. Однако Украина взяла на себя обязательства следовать ценностям Евросоюза. В частности, это приверженность идеалам равенства и демократии и соблюдение прав меньшинств.

Ранее Украина получила «безусловный» транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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