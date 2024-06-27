СМИ: у экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко прошли обыски
27 июня 202420:43
Сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщает «Украинская правда».
Обыски прошли в рамках дела о предполагаемой утечке информации из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Эту информацию изданию также подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.
Сам Тимошенко находится в автомобиле, окруженном сотрудниками детективного бюро, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru