СМИ: у экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко прошли обыски

Сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

Обыски прошли в рамках дела о предполагаемой утечке информации из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Эту информацию изданию также подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре страны.

Сам Тимошенко находится в автомобиле, окруженном сотрудниками детективного бюро, передает «Радиоточка НСН».

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